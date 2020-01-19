蔡英文總統2020大選在台南市獲6成7全台最高得票率，19日下午3時到永康區台南桂田酒店，出席蔡英文台南市競選總部感恩茶會，她重提與副總統搭檔賴清德在黨內初選前競爭，初選後合作，並指著賴說，台南未來的建設經費就交給他，有黨籍立委解釋蔡有權力下放的意味。

蔡英文展開民進黨內幹部謝票之旅，19日下午到台南市與競選總部工作人員喝感恩下午茶，他與賴清德進場時，工作人員全變「英粉」，大叫「蔡英文，我愛你」。

民進黨在台南市6席立委全壘打，當選6名立委全出席，郭國文稱台南市為蔡英文拿下最高得票率，未來蔡政府的「大南方計畫」要給台南市多一點資源。

蔡英文指著她身後的賴清德回應，台南市未來的建設若要多一點經費，要找這個人。在場不少立委感覺蔡英文這段談話頗有拋出權力的含意，預料賴清德將來不會是個沒聲音的副總統。

蔡英文表示，台南6席立委原本都在評估安全名單內，因此到台南助選的相對次數較少，最後總統票在台南仍開出全台最高得票率，讓自己很感謝。

蔡英文刻意叫出站在身後的賴清德，毫不忌諱的重提兩人初選競爭往事，稱兩人初選後仍搭檔合作，就是民進黨內最終團結的黨性。

這場感恩下午茶餐會席開45桌，民進黨台南市幹部幾乎都到場，蔡英文希望輔選架構持續運作，不要解散，以便快速反應民意給政府。

(中時 )