29歲日本女星加藤紗里以敗金、炒新聞出名，曾和諧星狩野英孝有過一段情，去年9月她閃嫁地產大亨，未料日前就宣布兩人已經離婚，豪門婚姻不到半年就結束，沒想到閃電離婚後，又爆出她懷孕消息，而加藤紗里也承認要當媽了。

加藤紗里10日在YouTube上傳影片，坦言結婚前3個月就花了男方1億日圓（約2775萬元台幣）以上，使得對方為財所困，而兩人婚後一個禮拜就分居，加藤紗里更揚言「我對沒錢的男人沒有興趣，如果錢花光了只能離婚。」

加藤紗里承認懷孕，強調孩子是與前夫所生。（圖／翻攝自Youtube）

沒想到，日媒近來就爆出加藤紗里已懷孕，預產期在今年夏天，而加藤紗里也拍片承認此事，並透露是於去年10月底至11月發現懷孕，但當時因被前夫過度束縛而關係不好，並強調孩子的爸就是前夫，不介意做DNA測試。

另外，加藤紗里表示無意復合前夫，日後會獨自撫養孩子，並已透過律師向前夫索取扶養費，但對方尚未回應。

(中時電子報)