總統大選前各界夯發祭品文，如今落幕網友們也忙著「討債」。選前一名何姓男子就放話，只要「蔡陰魂」拿到800萬票，他就請全台灣人吃雞排，還要求網友幫忙截圖，不料選後卻急忙關版神隱，被大批網友肉搜喊出來面對。他沉默多日後，今發臉書表示，答應大家1月21日將會在台北發放600份雞排。

何姓男子選前在臉書發文，「如果蔡陰魂拿到800萬票，我請全台灣人民每人一份雞排。幫我截圖，謝謝。」選後蔡英文以817萬票連任成功，不少網友希望選前在臉書岔賭的何姓男子能兌現承諾，請全台灣人吃雞排，若以一片雞排60元來算，全台灣約2378萬人，恐怕至少要花14.2億元，何姓男子嚇到急關臉書，網友卻不放過他，瘋狂肉搜，甚至成立「尋找何XX大作戰」活動。

何男今天在自己的臉書發表聲明，對於先前雞排文引起的爭議深感抱歉，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，後面衍生的事件也對他的家人造成很大困擾，表示日後在網路上留言一定會更加謹慎。

何男表示，「至於大家一直很關心的雞排，我也沒有忘記」，在他能力所及的範圍內準備600份雞排，1月21日下午5點30分開始，將會在艋舺雞排台北通化店發放，每人限領一份，發完為止。

何男文中也透露，另外以自己能力所及，做出一點點的捐獻，將捐款「家扶基金會台北家扶中心」、「關愛之家 台灣關愛基金會」、「財團法人流浪動物之家基金會」，希望能把良善的溫暖傳送出去。他想謝謝親朋好友這陣子對我以及我家人的關心，感覺到無比的溫暖和感動，我們還是一個愛與包容的社會。

上圖：何姓網友選前在臉書發下豪語，如果「菜陰魂」拿到800萬票，就請全台灣人吃雞排。(圖/截自臉書)下圖：何男沉默多日後，今發臉書表示，答應大家1月21日將會在台北發放600份雞排。(圖/截自臉書)

(中時電子報)