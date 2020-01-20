遊行民眾高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號，表達修改港澳條例的訴求，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。(陳怡誠攝)
遊行民眾高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號，表達修改港澳條例的訴求，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。(陳怡誠攝)

香港去年爆發反送中抗爭，民間團體「國際社會主義前進」19日在民進黨中央黨部集結，高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號後遊行，訴求修改港澳條例，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。

(中時 )

#反送中 #政治庇護