民團民進黨前集結 籲給反送中政治庇護 00:332020/01/20 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 抗議民眾手拿標語，訴求修改港澳條例，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遊行民眾高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號，表達修改港澳條例的訴求，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。(陳怡誠攝) 香港去年爆發反送中抗爭，民間團體「國際社會主義前進」19日在民進黨中央黨部集結，高呼「立即修法，庇護香港抗爭者」、「香港革命，輸出中國」、「打倒習帝」等口號後遊行，訴求修改港澳條例，給予香港抗爭者政治庇護權與生活保障。 (中時 ) #反送中 #政治庇護 也許您會感興趣 推薦閱讀 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 00:022020/01/17 財經 香港民調：支持台獨比例首次超越反對者 00:282020/01/17 兩岸 選後新民調 反送中影響投票最鉅 02:252020/01/17 兩岸新聞 羅傑斯：香港已非投資亞洲首選 02:252020/01/17 全球財經 2020大選 反送中 吳斯懷 影響最大 02:262020/01/17 兩岸要聞 港警逮捕港人張貼連儂牆 竟抓到同僚 19:172020/01/18 兩岸 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ 08:192020/01/19 政治 政治熱門新聞 韓國瑜若選黨主席 藍議員預言罷免案結局 - 政治 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ - 政治 鳳山果菜市場攤商嗆4字 韓國瑜好風度回應 - 政治 陳菊12年每天準時開會？網看完反應一面倒 - 政治 開票之夜韓吃火鍋爆王淺秋約的 葉元之道歉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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