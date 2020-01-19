新北市政府19日於板橋浮洲公園舉辦119消防節活動，消防人員及民間團體進行複合式災害演練、救災車輛裝備能量展示。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府19日於板橋浮洲公園舉辦119消防節活動，市長侯友宜到場觀賞消防人員及民間團體進行複合式災害演練、救災車輛裝備能量展示。（新北市新聞局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府19日於板橋浮洲公園舉辦119消防節活動，消防人員及民間團體進行複合式災害演練、救災車輛裝備能量展示。（新北市新聞局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府今（19日）於板橋浮洲公園舉辦119消防節活動，市長侯友宜到場觀賞消防人員及民間團體進行複合式災害演練、救災車輛裝備能量展示，並慰勉辛勞的救災救護同仁。侯友宜表示，2019年OHCA救活率位居全世界第二，未來繼續完善新北醫療體系，力拚世界第一。

災害演練以民間為主軸，真實呈現面臨地震衍生房屋倒塌、重大車禍及大量傷病患等複合式災害時，義消、民防、民間救難團體、宗教團體、防災社區及防災企業等民間力量，於短時間克服艱難、成功完成救援任務。

侯友宜表示，在新北市服務9年，所有的防災演練及業務評核，都是全國第一名，吸引不少國外團體及各縣市來觀摩學習，最值得一提的是，新北市的OHCA救活率從2010年的3.1％提升為現在的9.6％，2018年救活186人，2019年救活214人，位居全世界第二。

侯友宜強調，「安全」是市民最基本的需求，呼籲市民和市府團隊共同投身防救災工作，共同守護新北這片美麗的家園。

值得一提，現場也展示輕便省力且可快速組裝，用以阻水並導水，減少淹水災害的「防水擋板」，以及佛教慈濟慈善基金會每小時可供膳300人的「行動廚房」，彰顯市府與民間團體面對大型災害全力以赴的決心。

(中時 )