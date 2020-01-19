大陸國家統計局表示，到2019年底，中國大陸的人口達到了14億，比前一年又增加了467萬人。不過，大陸的人口出生率持續下降，是連續第三年的出生總數下降。

美聯社報導，大陸正在逐步調整人口政策，在2016年結束了長期的獨生子女政策(一胎化)，但是現代經濟的壓力，使年輕夫妻也很難多生養孩子，使得中國大陸也與多數發展國家一樣，面臨未來的高齡化與低出生率問題。

大陸的勞動年齡人口（16至59歲），比2018年下降了89萬人，降至8.964億，相對的，60歲以上的人口，則數量增加了439萬，佔總人口的18.1％。

大陸將人口高齡化與勞力下降，稱為「人口海嘯」，但是與多數國家一樣，除了結束一胎化政策外，也很難拿出有效的激勵措施，事實上中國大陸都市的住房、食品、保健和教育費用成本都在上漲，因此即使允許城市夫妻生育第二胎的政策，仍然效果有限。

(中時電子報)