新北市長侯友宜今（19日）擔任第三屆全國學生會冬季幹部訓練之講師。（新北市新聞局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜今（19日）擔任第三屆全國學生會冬季幹部訓練之講師，以自身經驗並勉勵青年朋友堅持自己的方向、要勇於挑戰。

第三屆全國學生會冬季幹部訓練由新北市與北學聯共同舉辦，1月18日至20日在致理科技大學啟航，有超過150位青年自治幹部參與，藉由開設學生自治、校園議題、活動公關、組織行政及學生權益等課程，培養青年參與力及公共事務論述能力。

侯友宜在講座上分享自己人生不同階段的體驗與體悟，包含在學生時期立志當刑警、警大畢業時獲得榮譽獎的啟發；警察時期分享刑警生涯，對於破案的執著、對被害者的同理心、與弟兄互挺的情誼及當時出生入死的故事；成為市長的責任及對市民、對同仁的承諾，並提到現在的夢想就是希望能再為大家做點事情、順勢而為。

除演講外，現場也與自治幹部對談，聊到當學生時做過什麼叛逆的事情、最難忘的偵查經驗以及辦案的巧合等，分享許多過去的經驗也展現輕鬆幽默的一面，過程中笑聲不斷；另外與現場學員趣味互動、較勁比手畫腳，氣氛相當熱絡。

新北市政府研考會表示，市府非常重視年輕世代的聲音及青年人才培力，本次冬季幹訓活動即以青年自治幹部為對象，培養青年關注公共議題、深化學生自治精神及學權意識，持續推動青年事務。

(中時 )