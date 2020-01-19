2020渣打台北公益馬拉松今天上午6點於總統府前鳴槍開跑，賽事今年邁入第7屆，今年吸引來自43個國家地區、近2千名海外好手與250組視障/弱勢青年，總共快3萬名跑者參賽，今年大會首創菁英跑者禮遇、全馬企業公益接力等創新賽制，加上好天氣助選手發揮，跑者出席率近8成。

渣打台北公益馬拉松7屆下來累積超過22萬跑者響應，是全台最大、最多視障跑者、最公義的馬拉松賽事，冠名贊助商渣打銀行總經理林遠棟今年更獻出人生初半馬，他說：「我到現在還記得去年完成人生首次13公里挑戰的感動，今年升級挑戰初半馬，除了實踐勇不設限的精神，也在參賽的過程中，再一次因為每一名在跑道上堅持不放棄的跑者而感動，謝謝支持渣打馬拉松的跑者們一同為視障及弱勢青年的夢想努力不懈。」

渣打銀行總經理林棟遠(中)首度挑戰21公里半程馬拉松。(大會提供/陳筱琳傳真)

台灣田徑男子標槍「黃金右臂」鄭兆村力挺這項賽事，除了先前特別錄製Without Limits影片為跑者加油，今天也到場為渣打馬3公里的視障、親子及休閒組跑者加油打氣，長期支持弱勢關懷的田徑跨欄國手陳奎儒，除了參與渣打馬視障陪跑訓練營及拍攝遇到導盲犬的四不一問原則宣導，更愛心加入3公里路跑，二度力挺渣打馬，鼓勵跑者力創2020最佳跑績。

本屆全馬組戰況激烈，最終由肯亞手奇歐科(Francis Kioko Nzyoki)以2小時26分26秒率先衝線、奪下總成績第一名，國內男子全馬第一則由黃世昌以2小時35分9秒獲得，女子全馬組則由長跑好手傅淑萍率先抵達，成績2小時43分40秒。

第7屆渣打台北公益馬拉松全馬女子組由國內女子長跑好手傅淑萍封后。(大會提供/陳筱琳傳真)

今年攻下全馬組男子總排名及女子總排名前10名跑者，不少是本次入選的菁英跑者，可見在1分鐘的助攻之下，果然創下佳績，黃世昌賽後表示：「今年渣打馬首創的菁英跑者禮遇，提前1分鐘開跑真的是大助攻，賽道很舒適、天氣佳，整體跑況很不錯。」傅淑萍則說：「今天天氣非常合適，自己照著平常練習的配速，順順地跑完這次的全馬。」

今年渣打臺北公益馬拉松首度推出的「全馬企業公益接力」，獲22家企業愛心響應，組團共襄盛舉，NIKE RUN CLUB教練團團隊以3小時29分3秒的時間完賽，榮登首屆「全馬企業公益接力」的企業最速團。

(中時 )