國民黨大選慘敗，吳敦義為此辭黨主席，3月7日將補選，面臨罷免案的高雄市長韓國瑜傳出若選黨主席，進可攻退可守。草協聯盟發起人李正皓卻爆吳敦義「3狠招」，其中此次的黨主席補選時間有玄機，比上次提前了19天，韓國瑜準備的時程會被壓縮得很緊。

李正皓在政論節目《楷道論政》指出，選前吳敦義有3箭指向韓國瑜，1.幫韓理財，但1.6億選舉補助款選前就已花完；2.露骨的敗選檢討報告，黨中央大部分歸咎韓；3.斷傳說的北風北計畫，上次黨主席補選時間為2016年3月26日，這次卻提前19天，核定3月7日。

李正皓認為，韓國瑜會先做好高雄市長，並觀察罷免的勢頭有沒有上來，若上來，他馬上會回攻黨主席，若多20天的觀察會差很多，原本韓國瑜還有19天可以觀察風向。不過吳敦義早就把黨主席補選時程定好了，所以對韓而言，這個判斷就會非常困難，只能說吳敦義真的是老謀深算。

李正皓表示，上次國民黨主席補選的時間為2016年3月26日，這次卻是3月7日，提早19天，中間還卡一個過年，過完年2月1日就要領表登記，韓國瑜若要選黨主席，時程會被壓縮得很緊。

(中時電子報)