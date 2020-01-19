春節快到了，很多人大掃除時順便把家中舊家具扔掉，不過，這些家具要交給環保局處理時，可要先檢查看看，這些要扔的家具裡，可能藏放已被遺忘的「私房錢」。有一名男子就買下一個舊沙發，後來驚訝地發現沙發內還藏著127萬多現金。

據英國《每日郵報》18日報導，在美國密西根州，男子名叫霍華德，他以70美元(約台幣2066元)的價格購買了一張沙發和腳蹬。幾天後，他覺得沙發坐著有點不舒服，於是他和兒媳決定將沙發的坐墊拆了下來，這才驚訝地發現沙發墊下有一個盒子，裡面竟裝有4.3萬美元（約台幣127萬元）。

霍華德打電話給賣家，請求商家幫他找到沙發原來的主人。經查，沙發是由一名叫金福思的人半買半送給這家商店的。原主人說，他的祖父死後，他們便決定把沙發給賣了。據霍華德說，雖然法律上來說他沒有義務歸還，他的信仰告訴自己必須歸還現金。

沙發的原主人承認，如果當初不是這個商家買下了沙發，他們可能會把沙發燒掉。

(中時電子報)