台中市政府環境保護局為改善噪音車輛擾民問題，於主要道路或噪音陳情熱點架設「高噪音機動車輛監測」系統加強取締，去年共計辦理43場次、通知1265輛有噪音疑慮車輛到檢，今年將擴大執行高噪音監測及聯合稽查場次，以維護居民寧靜生活品質。

環保局表示，「高噪音機動車輛監測」系統在車輛經過噪音監測站時，超過噪音分貝值就會拍照，並同步記錄車輛所產生的噪音分貝數，有噪音疑慮的車輛均通知車主到檢。

針對民眾陳情的噪音路段，市府會在鄰近合適地點辦理「環、警、監」聯合稽查，由警察機關於路邊或大範圍巡邏進行攔查，要求疑似噪音車輛至檢驗地點，再交由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝，最後由環保局依《噪音管制法》標準作業流程執行檢測，馬上測、馬上罰。

此外，環保局去年1月18日已公告在台中各類噪音管制區內，經主管機關噪音檢驗合格的車輛不得有使用未認證排氣管，導致妨礙他人生活安寧的行為。

另也配合行政院環境保護署推動排氣管合格標籤認證措施，凡經檢驗合格車輛會張貼合格標籤貼紙，並將車輛資訊上傳至環保署資料庫，若車輛經攔查發現排氣管與認證資料不符，將依《噪音管制法》規定處3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其改善；未遵行者，按次處罰。

環保局呼籲車主不要心存僥倖進行不當改裝妨礙安寧，並請留意車輛車況，適時保養維修，以免受罰。為維護台中居家安寧，持續辦理車輛噪音防制工作，減少惱人噪音問題。

(中時 )