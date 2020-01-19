數位時代，愈來愈多忙碌的現代人仰賴電視、手機育兒，換來做家事和自己的喘息空間，過去總不乏有各種研究指出電子裝置對孩子的身心健康有害。不過，一項新研究發現，只要選對節目，或許反而可以養成孩子健康的飲食習慣。

荷蘭蒂爾堡大學針對125名10～12歲的兒童，收看10分鐘由荷蘭公共電視為兒童製作的烹飪節目，看完後可獲得一份零食作為獎勵，零食可選擇蘋果或小黃瓜等健康食物，以及薯條和椒鹽餅乾等比較不健康的零嘴。其中一組孩子看的是健康食物為主題的節目，而另一組則是收看不健康飲食的相關節目。

結果發現，收看健康食物節目的孩子，選擇健康零嘴的比例，是選擇不健康零食的人的2.7倍。研究主持人、傳播與認知系助理教授福克沃爾德（Frans Folkvord）指出：「結果顯示，烹飪節目能影響兒童對於食物的偏好，並產生態度和行為改變。」

傑米．奧利佛（Jamie Oliver）主持的烹飪節目深受大眾歡迎。 （圖片來源：pixabay）

過去也有研究發現，如果備餐時讓孩子適度加入，他們就更有可能愛吃蔬菜、水果等健康食物。可惜的是，現代人對於外食或即食品的依賴度愈來愈高，父母自煮備餐的機會少了，下一代的烹調技能也就每況愈下。「兒童和青少年時期的烹飪技巧對於他們攝取蔬果有正面助益，而幼時養成的健康飲食習慣也能一直持續到成年，」福克沃爾德進一步解釋。

芒果社企創辦人、營養師林雅恩也認為，她推動飲食教育多年的經驗確實顯示，讓孩子接觸更多鮮食，包括蔬菜和水果的烹調製備，的確有助於健康飲食的實施，也能提升蔬菜水果的攝取量。「所以我一直主張，給孩童的廚藝課程不要只是做漂亮的甜點蛋糕，應該是能夠接觸到蔬菜水果等健康食物為主的題材，」她笑說。

飲食作家番紅花：帶孩子上市場吧！

飲食作家番紅花不但從小讓孩子看烹飪節目，也帶她們上菜市場採買，培養健康飲食習慣。（圖片來源：pixabay）

深耕飲食議題的親子教養作家番紅花的兩個孩子從小就跟著媽媽收看各種烹飪節目，「亞洲、歐洲、東南亞的都有，這類節目的節奏很快、拍攝得很漂亮，她們都看得津津有味。」更且因為節目中使用的食材多元，不但有助於提升飲食常識，也激發他們的好奇心。例如看到泰國主廚示範料理，番紅花就會找時間帶孩子去泰式餐廳，嚐嚐節目中提到的酸、辣香料究竟是什麼滋味，加深印象。長久下來，兩個孩子都很懂得吃，知道真正的好食物應有什麼味道。

番紅花也建議，帶孩子一起逛菜市場吧！如果平時太忙碌，不妨在週末找一天空檔，出發前就和孩子討論今天想吃什麼菜？需要什麼材料？從食物採買到回家之後進廚房料理，都讓他們一起參加，孩子其實會搶著要做，看到成品上桌也會特別有成就感。

「一開始要讓孩子覺得好玩，慢慢地就會覺得有成就感，是培養他們做菜能力和品味的不二法門，」番紅花笑說，大女兒還因此愛上做菜，自己買很多食譜鑽研甜點製作，走出跟媽媽不同的料理之路。

至於許多家長不讓孩子進廚房的原因是擔心「菜刀切到手」、「被火燙到」，其實只要多一分叮嚀，就能減少安全上的疑慮。甚至現在有很多適合兒童使用的「真的」刀具，大幅降低受傷的機會，讓爸媽放心很多。

(中時電子報)