過年前家中拜拜要注意火苗，台南市南區三官路一棟民宅19日下午4時37分發生火警，張家下午2時剛在家中祭祖，將燃燒後的金爐移置1樓倉庫，不料金爐死灰復燃，造成住家火警，待在樓上的家人發現時，已無法下樓逃生，張家女童帶著5歲弟弟與75歲爺爺從5樓頂爬到隔壁住家逃出。

即將農曆過年，不少民眾都在家拜拜祭祀祖先或神明，在南區三官路一棟透天民宅，張姓住戶一家人19日下午在家中祭拜祖先，將燃燒後的金爐放入1樓後方倉庫內，一家人就到樓上休息。

沒想到金爐內的灰燼復燃，倉庫內囤放不少易燃紙箱，火勢立刻變大，濃煙不斷從倉庫傳出，往上竄燒。

張家火警，張父吸入過多濃煙，被戴上氧氣罩送醫。（程炳璋攝）

75歲的張家爺爺剛回家，正在3樓休息，發現火警時，濃煙已大到無法下樓，9歲女童想起學校老師告知的火災逃生常識，試著往5樓頂跑，並從樓頂爬往隔壁棟，成功之後，再叫5歲的弟弟與75歲的爺爺陸續跟著逃生。張家夫妻則到一樓查看火勢，反而被嗆到兩眼紅腫，再逃回二樓陽台。

警消人員一邊從一樓破門射水灌救，一邊架長梯救出張家兩夫妻。張家爺爺與兩名幼童則從隔壁棟民宅被救出。

台南市南區三官路168號民宅19日下午4時37分傳出火警，警消人員花半小時撲滅火勢。（程炳璋攝）

張家火勢約半小時後撲滅，一家人都被濃煙嗆到眼、鼻紅腫，張父嗆傷情況較嚴重，戴上氧氣罩先送往醫院，其餘先後也到醫院檢查。

(中時 )