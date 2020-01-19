元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於傳統的台灣民俗節慶活動。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於傳統的台灣民俗節慶活動。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於傳統的台灣民俗節慶活動。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於傳統的台灣民俗節慶活動。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

文化部文資局2019年8月1日通過登錄，連江縣馬祖擺暝文化祭為「國家重要民俗」，位列全國21項重要民俗之一。元宵「擺暝」是馬祖特有的文化傳統，也是馬祖有別於傳統的台灣民俗節慶活動。

在馬祖過年，鄉親們最重視的不是除夕、春節，而是農曆正月十五前後元宵期間的「擺暝」和「迎神」活動。「擺暝」是福州話，當地口語音近國語的「北漫」；「擺」是陳列、擺放的意思；「暝」即是「夜晚」之意。所以「擺暝」意為在晚上擺設好供品開始祭神到隔天的儀式；還有另一個寓意指的是，不同的地方宮廟排在不同的夜晚來舉行酬神祭祀活動。

正當台灣地區農曆春節的熱潮尚未褪盡之際，馬祖地區四鄉五島各村各境鄉親們；陸續在村子入口、活動廣場、各宮廟前搭起了一座一座牌樓，家家戶戶張燈結綵；掛上一串串隨風搖曳的風燈。各村善男信女們都已進入「全民戰備」狀態，隨著旅居台灣各地的鄉親陸續返鄉參與擺暝團聚，讓原本人口外流嚴重的材莊變得人氣旺盛。這時候，馬祖農曆年節的氣氛才真正熱絡了起來。

2020馬祖擺暝文化祭-重點活動期程

坂里十三暝／馬糧文化祭

日期：2020／2／6（四）正月十三日

內容：遶境祈福、坂里燒馬糧、兩馬同春鬧元宵、平安粥、送喜

橋仔十四暝／神與人的鏈結

日期：2020／2／7（五）正月十四日

內容：求子嗣、求發財金、解百年籤詩、求平安、求文昌運、補運、食福、蕭王府神轎特展、舞台劇-相約十五暝

塘岐十五暝／神與神的鏈結

日期：2020／2／8（六）正月十五日

內容：祭祀大典、遶境祈福、神明大會師、點燈儀式、國家重要民俗授證儀式、華藝表演、令旗交接、煙火秀、送喜

(中時 )