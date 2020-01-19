嘉義縣社會局將原本在朴子市的東石國中第二校區校舍整修，改建為「朴子托育資源中心暨親子館」。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右四）19日參加揭牌活動，並前往館內與孩子們同樂。（張毓翎攝）

嘉義縣社會局將原本在朴子市的東石國中第二校區校舍整修，改建為「朴子托育資源中心暨親子館」。（張毓翎攝）

嘉義縣首座親子館19日盛大落成。（張毓翎攝）

嘉義縣社會局為提供家長一個安全、舒適的托育環境和育兒空間，將原本在朴子市的東石國中第二校區校舍整修，改建為「朴子托育資源中心暨親子館」，是全縣第1座親子館，館內有寶寶爬行區、幼兒遊戲區及共讀區等，另外，還會定期辦理親子課程；縣長翁章梁19日參加揭牌活動，邀請大朋友帶著小朋友多加前往使用。

朴子親子館位於嘉義縣圖書館後方，原本是東石國中第二校區校舍，2017年11月搬遷後，隔年3月開始進行施工作業。社會局祕書戴綵屏表示，該校舍興建於民國81年，維修不易，為了符合新的耐震規範，從評估、設計、施工到驗收等，各階段過程非常繁複，縣府雖財政拮据，仍積極推動幼兒福利政策，打造多元、友善的育兒環境。

翁章梁今日也發送新春紅包袋給現場的小朋友及大朋友，他表示，親子館落腳在朴子市鬧區，免費提供0到6歲育兒家庭整合性托育資源服務，館內有專業的人員，以及完善的設施，歡迎提供鄉親利用，讓孩子能健康、快樂地成長，未來在2樓將設立家庭福利服務中心及新住民中心，期待這裡成為海線的重要社會福利據點。

開館時間為周二至周六，上午9點至12點及下午1點半至4點半，家長可至朴子托育資源中心臉書網站或電話報名親子課程，此外，針對資源缺乏及偏鄉地區，還有外展服務專車服務，將資源送入社區。戴綵屏說，朴子親子館啟用後能補充家庭托育資源，讓現在年輕家庭負擔少一點，甜蜜多一點；縣府正規畫在館內旁設置親子廚房，豐富孩子的生活。

(中時 )