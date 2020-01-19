神農街內的金華府第7年舉辦歲末愛心送暖，中西區低收入戶有580戶受惠，廟方今年擴大捐贈共7個社福團體，台南市長黃偉哲到場對宗教捐助社會公益表達敬佩之意。

神農街上的「金華府」已有270年歷史，主要供奉文衡帝君，為清代木構街屋型態寺廟，2003年獲市政府公告為市定古蹟。廟方連續7年舉辦寒冬送暖社會公益愛心活動，今年中西區第一、第二、第三款低收入戶共580戶受惠，每戶發放1000元慰問金，這筆公益捐款共約58萬元。

廟方另外捐贈社福團體，包括南台南家扶中心、瑞復益智中心、創世、華山與人安基金會，今年擴增台南市重症兒童關懷協會與台南市脊髓損傷者協會，共計16萬元。

米蘭時尚髮型公司出動理髮師為低收入戶義剪，業者表示1月份在各地義剪的人數已破千人，整年義剪數達萬人。

黃偉哲到場致贈匾額給金華府，感謝宗教平時撫慰人心並在節日回饋社會公益的善舉，並與社福團體與金華府人員合影。

(中時 )