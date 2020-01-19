撞死女童 特斯拉車禍2駕駛檢諭令5萬交保 19:092020/01/19 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 撞死女童 特斯拉車禍2駕駛檢諭令5萬交保。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 34歲梁姓男子今天上午駕駛特斯拉電動車行經新北市蘆洲區環堤大道、永樂街38巷45弄口時，因車速過快，擦撞42歲許姓男子駕駛的三菱轎車，再撞上正穿越馬路的12歲張姓女童，導致女童雙腳斷裂，送醫不治，讓家人悲痛萬分，警方訊後依過失致死罪嫌將2名駕駛移送，檢察官諭令5萬交保。 (中時 ) #撞死 #女童 #特斯拉 #駕駛 #5萬元 #交保 #駕駛 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉目標價 分析師喊600美元 04:102020/01/15 全球財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 10:042020/01/15 財經 特斯拉市值近千億美元 穆斯克將獲3.5億美元股票獎勵 22:422020/01/15 財經 特斯拉風光 穆斯克股票獎勵3.5億美元快入袋 04:102020/01/16 全球財經 打造「中國風」特斯拉 將在陸成立設計研發中心 12:282020/01/16 兩岸 在地化發展 打造中國風特斯拉 02:252020/01/17 焦點新聞 對沖基金看衰 特斯拉成最大賣空標的 15:552020/01/17 財經 蘋果、特斯拉股價迭創新高 空頭還是不放手 23:272020/01/17 財經 特斯拉、蘋果股價靚 遭空頭狙擊 04:092020/01/18 全球財經 特斯拉改用百度地圖 陸車友歡呼 04:092020/01/19 全球財經 社會熱門新聞 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 特斯拉撞死無辜女童 駕駛：非常抱歉 - 社會 色老闆假藉參觀小木屋 掏XX塞女員工性侵 - 社會 辣翻！警界郭雪芙當人妻 鏤空婚紗秀纖腰雪白腿 - 社會 幼齒男好兇 帶酒店姊姊出場還掐脖硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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