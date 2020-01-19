34歲梁姓男子今天上午駕駛特斯拉電動車行經新北市蘆洲區環堤大道、永樂街38巷45弄口時，因車速過快，擦撞42歲許姓男子駕駛的三菱轎車，再撞上正穿越馬路的12歲張姓女童，導致女童雙腳斷裂，送醫不治，讓家人悲痛萬分，警方訊後依過失致死罪嫌將2名駕駛移送，檢察官諭令5萬交保。

(中時 )