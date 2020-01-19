豆花妹（蔡黃汝）日前推出新單曲〈迷人的危險〉，宣告重拾麥克風回歸歌壇，並加入新東家成曾沛慈師妹，期許自己升級為「蔡黃汝2.0」，不僅會唱歌，也要會演戲，因此把10年前所屬的團體Dance Flow發表的單曲重新改編重唱。

豆花妹宣告重拾麥克風，回歸歌壇。（圖／繁星浩月提供）

蔡黃汝從本名、綽號、英文名都與「花」字有關，就連冠上「Flo」也是花的英文名，她自認最像「蒲公英」散發愛與希望沒有侷限，期盼未來像花更盛開綻放。她還笑說打從娘胎就被誤為是男生，小時候不愛芭比愛金剛戰士，而Flo是法文中Florian的縮寫，也是中性的名字，「因此加在一起很適合」。

此外，她自認「迷人的危險」之處，竟是超會長針眼的大眼睛，她自嘲「針眼達人」，「常常使用眼睛過度，加上工作壓力熬夜，超容易長針眼，一年開三次刀。她將獨挑大樑開個唱，6月6日下午兩點半於LEGACY舉辦《讚聲演唱會》。

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(中時電子報)