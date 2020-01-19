靈鷲山普仁獎今天頒獎，今年台東地區有15位學生獲獎。（靈鷲山提供／莊哲權台東傳真）

「讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境困頓，滅失自己的光芒」，是靈鷲山普仁獎一直在做的事，普仁獎創設至今已邁入第17屆，全台各地累計選出超過7727位品德優良的國中、小學生，今年台東地區15位學生獲獎，1月19日頒獎典禮中，他們家境清寒卻品德兼優，在困難環境中仍保有「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，讓人感動。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說～美好的品德，帶來尊貴美好的生命，2003年設置普仁獎，是心道法師的願力，以生命教育為核心，鼓勵德行優良且有志向學的學生，透過學校推荐，志工實地家訪，再經由評選，過程相當嚴謹， 期許陋室裡的孩子迎向陽光，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。

心道法師說，善緣是可以延續的，普仁讓大家有緣齊聚一堂，我們把這個善緣的精神，如同佛法般傳遞下去，讓更多志工和我們一起來探訪小太陽們的故事。

本屆得獎學生有：王慧婷、江益瑄、黃家俞、陳品涵、張維驛、王品諠、林堯、陳芳伶、陳崇倫、黃芳誼、鄭宜汶、余沛潁、林文宇、蕭遠、陳侑民。寶桑國中陳崇倫代表得獎生分享心得。

就讀台東寶桑國中3年級的蕭遠，是唯一推荐參選全國普仁獎的孩子，由姨婆陪同領獎。國小時，爸爸就因車禍過世了，媽媽獨自養大他跟哥哥，看見媽媽辛苦，獎學金要給媽媽付學費，媽媽說，蕭遠是個懂事的小孩，獨立而且聽話，想要報考軍校，減輕她的負擔，非常的貼心。

蕭遠說，小學5年級時，有個老爺爺跟他說沒車錢回家，他把身上僅有的50元全給老爺爺，這是至今讓他最快樂的事。推薦他的導師陳惠菁說，蕭遠個性溫和且善良，不管在功課、體育或美育，都是全力以赴，常常上台領獎，擔任幹部很盡責，品學兼優、德智體群兼備，真的很適合形容他。

頒獎典禮在郭政鑫老師悠揚的「女人香」、「美女與野獸」小提琴聲中開始，台東縣政府社會處副處長高忠雲、大武國中校長許志民、退休劉文龍校長和家長、老師們，都到場分享小太陽們的喜悅和榮耀，並鼓勵他們未來生命持續發光發熱。

靈鷲山當家常存法師開示，目前靈鷲山全台都在舉辦普仁獎頒獎，這些普仁孩子們，現階段生命狀態或許沒有想像中來得好，但這是每個人人生所要面對最好的功課，我們要心存感恩，面對現在所面對的任何狀況。常存法師以心道法師的人生經歷，期勉孩子們要勇於夢想，成為社會善良的種子、國家的棟樑。

心道法師在4歲時，是戰亂孤兒，但堅定夢想、不怕挫折，不讓戰爭剝奪自己的信心和夢想，因為這樣積極樂觀的人格精神，在他心裡從小埋下愛與和平的種子，除了創設世界宗教博物館，也在緬甸籌建生命和平大學，並在弄曼培育500個小沙彌讀書，長期推動愛地球、愛和平理念和志業。

台東中心執事法泰法師鼓勵普仁孩子把心打開，讓太陽照進來，心才會明明亮亮的，孩子們身處逆境仍能展現孝親、友愛、助人等善良美德，所做的一切就像一粒善種子布施傳愛，實在難能可貴，希望能將這股愛的力量、善的循環，一直持續下去。

(中時 )