中部知名的一中商圈，自19日起到2月2日舉行「2020愛鼠一中、新年市集」，開幕當天推出市長發送888個小紅包活動，民眾大排長龍，為迎接鼠年，台中市長盧秀燕頭戴可愛米奇米妮帽現身發紅包，小朋友看見「米妮」市長，搶著拍照留影，鼠年限量小紅包很快索取一空，為新的1年帶來好運。

開幕儀式前，人龍早已擠爆現場，市長盧秀燕一一發送888個「愛鼠發財紅包」，拿到紅包的民眾直呼：「好幸運！」，1名張小姐帶著小孩全家出動，表示中午就在一中商圈等排隊要拿市長小紅包，領完後要逛商圈，並拿起手機請旁人幫忙拍照，全家人開心與市長留影。

台中市長盧秀燕表示，新的1年，市政府要送給市民朋友2個新年禮物，第1個禮物是2020台灣燈會在台中，文心森林公園副展區會下雪還會飄香味，2月8日將在后里花博園區登場的主展區則有高空特技表演，相當精彩，別錯過。

盧秀燕說，第2個禮物，宣布雙十公車政策上路，於大年初一開始，不僅10公里免費，台中境內超過10公里最多收10元，歡迎各地民眾來台中逛燈會、過好年；逛一中商圈有好吃、好玩又好買的商品，新年市集活動期間還可天天抽獎，絕對不虛此行。

經發局表示，一中商圈新年市集邁入第14年，每年皆吸引大量人潮，今年推出兌換消費券活動，活動期間憑高鐵、火車、客運交通票根或憑證，目的地為台中市，到市集服務台加入會員，即可兌換價值100元的消費券1張，總計1500張，每日限量100張，消費滿百還有機會將55吋液晶電視帶回家。

(中時 )