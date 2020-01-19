小朋友體驗消防車射水。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

今天是119消防節，台南市政府消防局第二大隊玉井分隊特別辦理擴大防火宣導活動，上午9時至下午17時30分開放消防分隊廳舍供民眾參訪。分隊亦邀請同仁家眷及玉井德蘭啟智中心院童、智青一同來參觀，他們親自體驗消防裝備著裝，對消防員要穿著厚重裝備去救火覺得好辛苦好佩服。

第二大隊大隊長陳博文表示，為讓民眾貼近消防人員的工作性質以及讓消防同仁的家人都可以了解其工作環境和內容，19日當天玉井消防分隊廳舍開放一般民眾參觀。

19日上午除了同仁家眷前來參觀，德蘭啟智中心的工作人員也帶院童、智青、在宅服務對象去了解消防人員的工作狀況，消防局現場除舉辦消防知識有獎徵答、消防衣帽鞋著裝體驗，更讓民眾操作消防車射水，感受消防人員於火災現場實際救災的狀況。

因應農曆新年即將到來，分隊同仁18日配合玉井區公所辦理「金鼠迎新春-揮毫贈春聯暨災防登革熱宣導活動」，舉辦消防觀念有獎徵答及消防車相關裝備器材展示，特別請書法家書寫消防宣導標語春聯，懸掛在消防車兩側，沾染春節喜氣外，亦吸引民眾注意加強自主防災之意識。

(中時 )