初步診斷黑面琵鷺為肉毒桿菌中毒。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

民眾如發現鳥類異常傷亡，或大量魚貝類死亡之情形，請立即通報農業處處理。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義發生黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒，2天內6隻死亡、5隻急救、1隻觀察中。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣野鳥學會18日在布袋鎮嘉南大橋北方發現有黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立等症狀，經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌中毒，1隻黑面琵鷺死亡，另1隻觀察中；今日又有10隻黑面琵鷺倒臥沙灘情事，其中5隻死亡，另5隻送往特有生物研究保育中心急救，家畜疾病防治所同時進行採樣送驗，結果預計2周內出爐。

嘉義縣政府農業處指出，肉毒桿菌是土壤中為常見菌種，由於肉毒桿菌會在腐爛之魚類增殖並釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食到這些腐爛之魚類，而造成中毒。

農業處表示，現場雖未發現魚屍，但已請嘉義縣野鳥學會、嘉義縣生態保育協會、林務局嘉義林區管理處鰲鼓濕地解說團隊及縣府魚塭查報員，針對溼地及魚塭加強清查與巡護，以減少黑面琵鷺接觸肉毒桿菌毒素的機會。

農業處強調，近年嘉義地區黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，達全世界黑面琵鷺族群15％，是黑面琵鷺重要棲息地，正值賞鳥季節，民眾如發現鳥類異常傷亡，或大量魚貝類死亡之情形，請立即通報農業處處理。（連絡電話：05-3620123分機8803 呂先生）

(中時 )