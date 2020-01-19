湯唯在大陸宮廷劇《大明風華》中主演明朝孝恭孫皇后，光是劇中就換了168套，還有男裝扮相，且從16歲演到70歲，角色極具挑戰性，全劇劇本近64萬多字，她說：「背古裝劇的劇本是一件很大的挑戰，每天起床就開始背劇本、看劇本，連刷牙也是邊背邊刷，對我來說時間特珍貴的。」

湯唯為了這個角色做足功課：「我想去感受劇服帶給我言行舉止的束縛，也去學了古琴和昆曲，在進組開拍之前，還特地去南京和北京的故宮、朱元璋的陵墓，感覺站在這些地方好像就能感受到歷史上的氛圍與他們曾經生活過的還境，試著一點一點靠近孫若微的靈魂。」

湯唯為了這個角色做足功課，舉手投足都彷如孫若微再世。（圖／TVBS提供）

《大明風華》是近期難得一見的大成本製作，劇組斥資25億台幣打造華麗宮廷場景，並邀請曾以《一代宗師》入圍由奧斯卡金像獎最佳服裝造型的張叔平設計戲服，花了近半年的時間做出三千多套戲服，其中湯唯就有168套。《大明風華》由TVBS取得全台獨家授權，網路平台則在WeTV播出。

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(中時電子報)