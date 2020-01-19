嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟廂樓的外牆，有美金、歐元、新台幣鈔票等圖案。（張毓翎攝）

歡喜財神廟春節期間，免費提供歡喜財米、招財金卡等結緣品，給信眾加持護身。（張毓翎攝）

位在嘉136縣道上的歡喜財神廟旁有上百棵落羽松。（翁聖傑提供／張毓翎嘉義傳真）

位在嘉136縣道上的歡喜財神廟旁有上百棵落羽松。（翁聖傑提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟，原名聖濟宮，香火曾極盛一時，因宮主年邁而沈寂多年，漸漸變成「蚊子廟」，去年該廟邀請桃園市迎富送窮廟主持玉善師父及企業家協助經營，希望能恢復榮景；廟旁剛好有一片落羽松林，廟方邀請民眾春節走訪落羽松祕境，順道來廟裡索取歡喜財米、招財金卡，財利雙贏！

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，早期盛行大家樂時，許多人中獎捐款蓋了這間廟，並主祀濟公，前任管理人因身體不好，沈寂超過幾十年，去年修建後，濟公活佛欽點應允，遂增彌勒財神、文武財神、五路財神。

石育鐘表示，該廟還設立「歡喜圓夢銀行」，由天公祖玉皇上帝、濟公禪師、五路財神，賜給香客3張不同的願望支票，這也是目前全台唯一以支票方式呈現求財概念的財神廟，往往讓祈求的香客眼睛為之一亮。

該廟旁有300多棵落羽松，前幾年為熱門拍照景點，去年初因該地地主受不了遊客將汽車亂停，妨礙居民進出入，在周圍掛上封鎖條，落羽松祕境成絕響，因此廟方提供免費場地，讓遊客停車，地主現在也同意遊客進入參觀。

石育鐘說，為了迎接2020春節，廟方舉行了一系列新春活動，分別在除夕夜集頭香、大年初三接財神補財庫大法會等，並設計了歡喜財米、招財金卡等結緣品，免費提供給信眾加持護身。

(中時 )