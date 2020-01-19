119消防節，彰化縣19日表揚全縣179名消防、義消和宣導志工，感謝他們平時為大家守護家園，為防火宣導、救難救災等付出；彰化縣長王惠美指消防救災工作是高度危險的職業與志業，這些消防英雄不分晝夜、在每個救災場所都能見到他們的身影，可說是人間的活菩薩。
頒獎活動頒發表揚狀，共分為「全國鳳凰獎消防楷模」、「全國鳳凰獎義消楷模」等11個獎項，表揚有重大貢獻或有功的消防人員、義消與志工，獲獎楷模不乏夫妻檔、兄弟檔，都是投入義消工作多年。
雙胞胎兄弟林子溢與林子軒，過去都曾在彰化縣擔任消防替代役，退伍後考上消防員，各分發在消防第三大隊的福興和鹿港分隊；林子軒說，有次工廠火警，派遣人員先到場，現場缺乏水源，所以有支援水庫車，沒多久哥哥也到場，讓他很訝異，從沒想過兄弟可以一起在現場合作努力滅火。
秀水義消分隊長陳榮財獲頒鳳凰楷模，20年前妻子車禍受傷獲救，他到消防隊致謝時才首度知道有義消人員的存在、毅然加入，17年前妻子也跟著他加入義消行列；他還記得第一次坐上消防車前往處理雜草火警時，內心很緊張，到場才發現除了他和消防員外，已經有10多個義消等在那，讓他非常感動，也受到很大鼓舞。
王惠美感謝消防人員一年來的辛勞，期許新的一年，持續為縣政共同努力，守護縣民安全，尤其義消總隊大隊長帶領所有義消對消防兄弟出錢又出力，每位消防人員與義消都是家裡非常重要的支柱，在救災過程中如何確保自己的安全非常重要，她也請消防局蕭嘉政局長在職務的調動、火場求生等各方面，不能有任何疏失，讓打火弟兄們更有保障、確保工作安全。
(中時 )
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