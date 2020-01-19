新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市平溪區一名年約50歲的吳姓男子，於偏僻的山區開設賭場，並將賭場建設的跟堡壘一樣，並以賓士車來接送賭客上門，警方調查發現，該吳姓犯嫌特地選平溪山區建立以「天九牌」為主的職業大賭場，更還自行開闢道路，直到警方喬裝賭客搭車直搗，才破獲帶回約31人，經訊後依法送辦。

瑞芳警分局更組專案小組，並經過多日的埋伏與跟監，並於19日凌晨喬裝成賭客，於暖暖區搭車後，並以木馬屠城的方式直搗入賭場，並在一進賭場後，立刻控制工作人員及賭客，終順利的逮捕共計25名的賭客及吳男在內的5名工作人員，現場也查扣到監視器、無線電及賭資共計新台幣51萬元整。

警方依賭博罪將吳男在內的5名工作人員，全都移送法辦，25名賭客則遭社會秩序維護法來罰9000元，後續並將賭場違建依法拆除，瑞芳警分局則呼籲民眾，賭場帶來的傷害不僅會傾家蕩產，更會衍生治安問題，警方將針對易生不法處加強查緝。

(中時 )