2020總統大選在國民黨參選人韓國瑜身旁的貼身國安隨扈，被網友稱為「特勤吳彥祖」，甚至在網路上爆紅，私人IG還一度不公開狀態被加到必須公開的一萬人上限，沒想到此舉被國安局高層認為太過高調，尤其是前幾日又合體韓辦美女發言人何庭歡，更傳出原本將派任他到下任副總統賴清德維安工作，也被改派「機動支援」。

2020總統大選期間備受外界矚目的「特勤吳彥祖」林政宏，將歸建警政署保六總隊第一警官隊任職。（圖／國安局特勤中心提供）

「特勤吳彥祖」本名為林政宏，因在國民黨總統參選人韓國瑜身邊擔任維安工作受到網友討論，私人IG也因太多人追蹤，被迫從非公開轉為公開，從原先的149位追蹤者，變成3萬2600多位，也因瞬間成為網紅傳出引起國安局的關切，也讓他社群軟體重新轉為非公開。

「特勤吳彥祖」的粉絲從原先的149位追蹤者，變成3萬2600多位。（圖／翻攝自特勤吳彥祖IG）

不少網友都相當關切他未來的動態，甚至還有網友在討論版上大罵國安局太誇張，「不知道憲法保障人民自由嗎！」、「長得帥有錯嗎？」、「私人IG公開也不行？」、「又沒影響到工作！」。

「特勤吳彥祖」公開IG太高調？！遭踢出核心勤務

(中時電子報)