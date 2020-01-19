彰化縣「第30屆寒士吃飽30」今天在彰化市成功活動中心前旭光路段封街圍爐，席開一百桌，邀弱勢民眾圍爐提前過年，彰化縣長王惠美（左三）也到場同樂，並為用餐者夾菜。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府19日結合人安、華山與創世基金會，在彰化市成功活動中心前舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，熱鬧溫馨。（謝瓊雲攝）

街友、弱勢民眾溫馨圍爐！彰化縣政府19日結合人安、華山與創世基金會，在彰化市成功活動中心前舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，旭光路部分封街、席開100桌，彰化縣長王惠美期盼街友與社會弱勢家庭都吃飽飽，溫馨過節。

寒士吃飽30，意在讓吃不飽、穿不暖的街頭寒士，如獨居老人、弱勢家庭、街友等社會邊緣戶等社會弱勢族群，以30分鐘、一頓飯的時間，感受來自各界的溫暖；除了熱呼呼的宴會餐食，還有在地社區、團體帶來精彩節目演出，熱鬧又溫馨。

王惠美表示，寒士吃飽30活動邁入第30年，感謝人安、華山和創世基金會，還有救國團等許多社團用心，各單位出錢、出力，號召非常多善心人士共襄盛舉，除了街友，也有單親媽媽、社會邊緣戶等，希望讓他們都能一起來圍爐吃飽，在年節前夕感受到社會各界對他們的溫暖關懷。

王惠美說，縣府也有一些配套輔導措施，在過年期間24小時不打烊，有社福相關問題，都可隨時撥打「1957」專線洽詢；除了平時街友熱食服務、物資發放，春節期間推出「服務不打烊」、「寒冬送暖」各項措施、加強關懷街友，將不定期發通知，在彰化市彰化平安站、員林公園、田中火車站等地發放熱食，讓彰化縣鄉親都能平安過好年。

(中時 )