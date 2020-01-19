因應尾牙季和春節將至，桃園市警局除加強機場和聯外道路等地交通疏導，25至27日國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉3天，27至28日國道3號龍潭、大溪交流道北上高乘載，呼籲用路人上路前先查詢，另也將針對酒駕肇事死亡高峰期的1至3月加強稽查，呼籲大家喝酒不開車、開車不喝酒。

今年春節連續假期從23日至29日、為期7天，預估除夕前2日、22至23日，將出現大量返鄉車潮，桃警將加強機場、聯外交通幹道、交流道、火車站、高鐵站等重要交通節點的周邊道路交通疏導工作。

警方也提醒，國道3號龍潭、大溪交流道27至28日13至18時將實施北上入口匝道高乘載管制，離開大溪的北返民眾出遊前可利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，避開易壅塞路、時段，減少等候時間。

國道1號平鎮系統交流道南下匝道25至27日將封閉3天，警方建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可直行台66線快速道路後沿台61線或行駛台1線南下，往大溪方向則請改道行駛國道3號大溪交流道或沿台3線南下行駛。

根據內政部警政署分析，每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡高峰期，桃園市警局因應補冬、春節等民俗節慶以及尾牙季，1至3月將針對易肇事路段，加強取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等違規，呼籲用路人遵守交通規則。

(中時 )