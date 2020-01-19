法國反對退休金改革計畫的抗議活動至19日已邁入第46天。不滿民眾17日晚間試圖闖進巴黎一間歌劇院，讓欣賞演出的總統馬克洪被迫倉促離開。該股勢力18日更與重返街頭的數千名「黃背心」合流，與維持秩序的鎮暴警方爆發激烈衝突，警方發射催淚瓦斯並逮捕至少62人。

Sur les marches de l’Opéra de #Paris où l’on jouait et lutte cet après-midi, les travailleurs de la culture en #greve saluent le public.

La culture est à tous.

On se battra pour qu’elle le reste...#Greve18janvier #GreveGenerale #GiletsJaunes #Acte62 pic.twitter.com/52crsttZhE — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) 2020年1月18日

在你來我往的追逐戰以及肢體扭打的暴力畫面之外，還有一股充滿藝文氣息的柔性抗議。一群歌劇表演者在巴黎歌劇院前表演法國知名作曲家白遼士木馬進行曲與比才卡門等名曲，加入抗議年金改革制度的行列。

約200名劇院工作人員加入週末的抗議行列，這也是繼12月24日巴黎歌劇院芭蕾舞者表演天鵝湖抗議馬克洪將舞者退休年齡從42歲延後到64歲以符合「齊頭式」平等的改革方案後，又一個站出來發出不平之鳴的藝文團體。

馬克洪17日偕妻子一同前往巴黎北方布夫劇院(Les Bouffes du Nord)觀看舞台劇《蒼蠅》（Fly），當時約30名示威者透過推文聯繫聚集在劇院門口，並試圖衝入劇院。鎮暴警察火速趕往現場，馬克洪不得不在相關人員護送下暫時離開。據悉事後又回到了劇院，看完這齣現代舞台劇。

隨著鐵路、地鐵等大眾運輸工具大罷工邁入第45天，大巴黎生活圈的通勤族苦不堪言。巴黎歌劇院也因取消67場表演，損失高達1400萬歐元（約台幣4.73億元）。這次抗議潮起因於馬克洪的退休金改革計畫，恐讓數百萬民眾延後退休，以及拿到的退休金變少。如今運輸公會與前年抗議調漲燃油稅的黃背心聯手，指控馬克洪政府出身菁英階層，忽視為生活而勞碌的基層百姓。

目前，法國存在42個退休金管理金庫，82%的退休族屬於一致的退休制。「特殊退休制度」 在42種退休制中占13個，其中包括法國國家鐵路公司和巴黎大眾運輸公司等公立機構，也包括電力、燃氣、礦業、宗教、公證人等領域。

馬克洪推動的年改試圖統一所有退休制度，提供特殊福利的退休制度將被廢除，取而代之的是一套積分制，按積分計算退休金，退休越遲退休金越多，反之亦然。但舞者與歌劇表演者屬於特殊退休制度，因此也紛紛出來表態，反對馬克洪的年金改革。

(中時 )