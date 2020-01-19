內政部營建署評鑑市區道路及人行環境無障礙，桃園連續三年獲評為優等。（蔡依珍攝）

桃園路平中央也肯定！內政部營建署評鑑市區道路及人行環境無障礙，桃園再度脫穎而出，除了總成績連續三年列為優等外，今年在道路養護及人行環境均提升至前二名，而在道路平坦度，蘆竹區更拿下全國冠軍，獲得800萬元經費補助，市府持續精進，達到「路平、心就平，行無礙、最有愛」目標。

工務局指出，內政部除邀請交通部、警政署、營建署等單位，也請來專家學者及身障福利團體組成考評小組，依政策作為、區塊考評、道路養護、人行環境及交通工程等5個面向評分，不但從全國377條道路抽測100條實地考核，且導入檢測車量測路段的國際糙度指數，更找來祕密客填問卷，在全面評比下，桃園蘆竹區脫穎而出，受評為平坦度全國第一，國際糙度指數甚至不到2、超過高速公路的水準。

工務局指出，得獎代表桃園道路工程技術領先全國，市府也發現，頻繁挖掘才是破壞路平的主因，2013年起從法令面著手，要求管挖人員要有證照，也限定5大管線的管挖時間，前年度先預告路平歲修工程區段，整合一起開挖，鋪平後新闢道路禁挖3年、一般禁挖1年，建案也被要求各管線到位後一次開挖，縮短陣痛期，更將逾8成的人手孔下地，保障騎士騎乘安全。

去年除持續進行騎樓整平、人行道鋪面改善、設置透水性鋪面及新增人行道等措施，在道路維護方面也有創新作為，包括透水性鋪面、再生材料和新材料新工法應用、全面推動電桿及電纜地下化、推動智能路燈、以及導入「桃園市管線挖掘施工管理人員認證計畫」等，有效提升市區道路品質，深獲考評委員認同。交通工程部分，興建公有路外立體停車場、採用高性能交通設施工程、設置電動汽機車專用車格及U-BIKE設置，實踐交通順暢、安全的願景。

市府已規畫在2022年前，改善完市區道路1314萬平方公尺面積，落實道路平整，去年底已改善217條道路、約900萬平方公尺，路平滿意度也從升格前的30％提升至70％。為打造無障礙友善人行環境，桃園將逐年編列5年15億元預算，改善人行道品質，持續為市民打造更優質道路及人行環境。

(中時 )