大陸武漢傳出肺炎疫情，交通部長林佳龍今日要求所屬機場、港埠單位立即全面提升檢疫警戒，以「全面提升港埠檢疫警戒」及「強化重點航班檢疫規格」為重點工作。

交通部航政司表示，所屬機場、港埠單位立即全面提升檢疫警戒，並配合衛福部疾管署的防疫規劃，全力落實邊境檢疫工作，現階段為尚無持續性肺炎傳播，屬第四級疫情，應變作為以「整備」為主。

在「全面提升港埠檢疫警戒」方面，交通部航政司表示，各國際機場、港埠透過多元管道全面衛教宣導各項防疫訊息，觀光局已請旅行公會轉知各旅行社、領隊協會等，請相關從業人員配合陸委會將武漢地區列為黃色旅遊警示區域，加強旅客及第一線員工宣導，對當地採取加強防護，同時籲請台商及其家屬注意各項防範措施。

此外，各機場、港埠單位要求委外合約廠商，落實環境清潔消毒作業、建立疑似傳染病症狀旅客（如：經後送就醫、嘔吐等）的港埠環境感染控制與清潔消毒作業程序、工作人員調度等機制，針對武漢入境航班，於空橋及候機室入境區實施藥劑噴灑作業。

在「強化重點航班檢疫規格」方面，交通部航政司表示，目前各國籍航空公司及港澳籍5家航空公司，均已配合在班機降落前廣播疾管署提供的衛教宣導訊息，其他陸籍航空均已通報總部陳報程序中，其中山東航空預計1月30日起開始廣播；各航空公司於機上備有防疫通用套組及備妥足量外科口罩，主動提供給有呼吸道症狀旅客配戴，以保護乘客及機組員安全。

(中時 )