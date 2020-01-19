賽前就知道晉級8強，讓中州科技大學今天對台灣藝術大學的最後一場預賽沒有太大壓力，以72比67勝出，賽後中科大州教頭許智超肯定球員拚勁，但也點出球隊數據上的弱點，希望在8強賽可以修正過來。

許智超指出，球隊輸給台灣師大、義守大學、世新大學等幾支本季8強隊伍的比賽，都是以些微差距落敗，展現出可以和強隊一搏的姿態，「透過這些比賽可以看到有些交手還是看臨場表現，也證明我們努力拚的話，或許也有機會晉級4強，會再給球員一些鼓勵，希望有信心創佳績。」

中州科大教頭許智超(中)。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

許智超補充，曾以觀眾身份進台北小巨蛋欣賞比賽，替母校加油，也抱著能夠以不同身份前往台北小巨蛋的期許，而球隊預賽許多數據在16隊中名列前茅，只有防守籃板敬陪末座，是準備8強賽時最需要調整的問題。

這周就要迎接農曆新年，許智超透露會帶隊上三位蒙古外籍生白薩、沙鹿跟蘇格爾一起吃年夜飯，許智超補充：「蒙古的新年是7月，跟台灣不一樣，所以這三位之前農曆年放假都待在台中，因為沒地方去會相約練球，練多了準度也提升，所以白薩得分大幅增加，今年我計劃帶他們三人一起圍爐，讓他們感受一下年味。」

已經大五的白薩表示，蒙古因為鄰近大陸，大部分新年傳統差不多，不過蒙古新年主要是送禮物、不是紅包，由於這是他和大四的沙鹿、蘇格爾UBA最後一季，說好了要跟隊友一起努力打出更多好球，三人不約而同說：「我們的目標是幫助球隊打進最後4強！」

今天也是台藝大大四前鋒林均濠生日，而台藝大本季以第12名作收，保住UBA公開男一級席位，他說：「生日願望之一希望下一季學弟能打進8強，至於未來，我還在考慮要唸研究所還是SBL選秀。」

108學年UBA公開男一級預賽落幕，前8名隊伍依序是健行科大、輔仁大學、台灣師大、政治大學、義守大學、國立體大、世新大學及中州科大，8強賽預計2月22日起在台北體育館展開7天熱戰，期間2月25日為休兵日。

(中時 )