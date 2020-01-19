警政署一名何姓駕駛在總統大選前上臉書表示，如果蔡英文拿到800萬票，他就要請「全台人民每人一份雞排」，還嗆聲要網友幫他截圖。選後，大批網友找他「討債」，搞到他一度不堪其擾關閉臉書。今天何男終於「勇敢出面」，發聲明表示1月21日將在台北發放600份雞排，以後也會反省網路發言必須謹慎。

蔡總統創下歷史紀錄的817萬票「小英障礙」，讓何男留言在選後造成話題，鬧到連他服務的警政署也出面表示，何男非警職，只是約聘人員，且網路發言未涉公務，不便評論，但私下仍勸誡何男日後要謹言慎行。

何男今終於在臉書上出面表示，對於自己開玩笑的言論，卻引發社會爭議感到抱歉，他除了自我反省，「日後在網路上留言一定會更加謹慎」外，也表示拿出最大誠意拿出1個月薪水，於本月21日（星期二）在「艋舺雞排」台北通化店發送600份雞排，每人限領一份。

此外，他也會就自己能力所及，捐款給「家扶基金會台北家扶中心」、「關愛之家台灣關愛基金會」、「財團法人流浪動物之家基金會」等，盼爭議、事件到此結束。

(中時電子報)