美國奧勒岡州有名男子日前買了張彩券後，就隨手塞進口袋中，結果一不小心就連同褲子丟進洗衣機中清洗，沒想到幾天後開獎，竟發現那張彩券可能就是「超級大頭獎彩券」，讓他嚇得趕緊奔回家，從洗衣機裡挖出彩券，差點與840萬美元（約台幣2.5億元）的彩金擦身而過。

根據《KPTV》報導，住在奧勒岡州波特蘭（Portland）的男子史考莫（Scott Moe），前陣子買完彩券之後，就隨手放進口袋裡面，不過在17日開獎時，史考莫卻始終找不到自己的彩券，再加上電視上不斷說頭彩得主尚未出現，於是他便立刻衝回家翻找彩券。

沒想到史考莫發現，他將放有彩券的褲子丟進洗衣機清洗，當場心裡一陣涼，待衣服洗好後，他在口袋中找出被攪爛的彩券。隨後史考莫利用APP兌獎，結果竟然中了約2.5億台幣的彩金，讓他雀躍到不行，不過另一方面他也擔心，這團被攪爛的彩券，恐怕也不能兌換獎金。

隔天史考莫立刻帶著彩券前往開獎機構詢問，所幸這張彩券依舊可以兌獎，這也讓史考莫放下心中的大石，他開心的表示，「真的沒想到會發生在自己身上，非常幸運」，而開出大獎的店家指出，這是第一次賣出頭獎彩券。

(中時電子報)