現代人愛美除毛，但你是否曾納悶過，私密部位的陰毛到底該不該修呢？婦產科醫師陳保仁說，其實在西方國家，修剪陰毛是再平常不過的事，是尊重和衛生的表現，甚至歐美銷量最好的雷射儀器是用來除毛的儀器，包括腋毛和陰毛。

而且不只是西方國家，中國上海現在也有SPA提供陰毛修整服務；陳保仁臨床上觀察到，台灣都會區女性修剪陰毛的人數有增加趨勢。修剪陰毛已經不只是健康、清潔的議題，更是禮節和時尚的表現。

陰毛的功能之一可能是減少性行為的碰撞、摩擦。（圖片來源：pixabay）

大部分動物沒有陰毛，而是體毛一直沿伸到外陰部；但人類男性的陰毛會從陰囊或陰莖根部往外長，女性則從大陰唇慢慢往外擴張。目前推測陰毛的作用大致如下：

1.性能力的表現：陰毛大約在12~13歲第二性徵開始發育，女性月經來潮、男性陰莖會勃起、夢遺等。所以陰毛在這時期生長，和性行為能力可能有關。陰毛同時也是「頂漿腺」分布最密的區域，會釋放大量費洛蒙，吸引異性，陳保仁說。

2.減少性行為碰撞、摩擦：陰毛大多比較捲曲、蓬鬆，可能類似彈簧或避震器的功能，性行為過程中，皮膚比較不會直接相互碰撞、摩擦，減少陰部的傷害。

3.保護作用：早期人類沒有穿衣服，赤身裸體，陰毛能保護外生殖器，避免日曬、蟲咬等。尤其男性的陰莖龜頭相當細嫩，即使有包皮包裹，相對身體的皮膚還是比較嫩；女性的大陰唇和小陰唇也相當細嫩，陰毛就能發揮保護作用。

4.調節溫度、濕度、氣味：外生殖器也有小便功能，小便後可能有些氣味，陰毛能調節溫度、濕度，同時改善陰部散發的味道。類似鼻毛調節溫度，冷空氣進到鼻腔，經過鼻毛，就不會感覺這麼冷。

各種除毛方式的優劣比較。（康健雜誌）

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜認為，理論上，陰毛不需要修剪。早期手術時，會把傷口附近陰毛刮乾淨，方便消毒和手術；但世界衛生組織2015年提出，即使手術開刀，也盡量不要把陰毛剃得太乾淨，不擋到手術視野即可，以避免刮傷皮膚表層、毛孔，造成微傷害，增加感染風險。

●避免遮蔽外陰部，忽略病變可能性

但從醫學角度來看，陳保仁表示，適當整理還是有助於避免外陰部被遮蔽，忽略可能發生的病變，尤其白種人容易罹患黑色素瘤，被毛髮遮蔽而未及早發現。此外，如果陰毛太過茂盛，延伸到肛門附近，內褲容易藏污納垢，肛門口也因為有皺褶，清潔不易，可能導致痔瘡或肛門簍管。

●適當修剪，看起來較美觀

現代人大多因為宗教信仰或考量美觀而修剪，例如為了穿著內褲、泳裝，避免露出不雅。

陳保仁也提出，早期西方國家的貴族會剃除陰毛，是高貴行為的表徵，漸漸的，不再有貴族和平民之分，普遍民眾也有整理陰毛的習慣。甚至修剪陰毛現在被視為時尚的表現，就像髮型一樣，可以依個人喜好修剪造型、挑染等。

●少用刮刀，減少細菌感染風險

陳煜建議，如果真的要修剪陰毛，沿著內褲外緣線或比基尼線修剪即可，不需要剃得一乾二淨，也盡量不使用刮刀，因為即使表面看起來沒有傷口，毛孔也可能有極細微的刮傷，增加細菌感染的機會，尤其陰囊、陰唇、陰蒂等部位要更小心。陳保仁也建議，局部修整能降低毛髮生長過渡期的搔癢感。

(中時電子報)