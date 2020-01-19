「百鴻揚娛樂」經紀公司18日歡喜吃尾牙，由一姐「戲劇女王」楊謹華和「全能女神」安心亞領軍，一字排開八位藝人大陣仗，和百位賓客一同大口吃肉、豪邁舉杯，感謝整年度大豐收！除了老闆不斷加碼，讓賓客有抽不完的紅包，楊謹華和安心亞也各捐出6位數大紅包，其他藝人也都提供紅包給公司員工和賓客抽獎，現場大玩賓果遊戲、刮刮樂和遊戲抽獎，一路嗨到午夜12點！

百鴻揚娛樂」旗下藝人簡伯廷（左起）、程予希、邱宇辰、楊謹華、安心亞、Ian、李杏、隆宸翰開心出席尾牙宴。（百鴻揚娛樂提供）

安心亞往年在尾牙宴玩遊戲被封「簡訊女神」，今年首度遇到強手賓客，在進行「簡訊大賽」時，眼明手快如她，也被迫讓出女神寶座，讓打遍天下敵手的她，大呼不可思議。楊謹華則偕老公Ben出席尾牙，夫妻聯手運氣果然非常旺，不但加碼紅包讓大家抽獎同樂，玩遊戲和賓果都獲勝，賢伉儷也非常大氣加碼又捐出來！

楊謹華開心出席尾牙宴。（百鴻揚娛樂提供）

楊謹華、安心亞、邱宇辰、李杏、隆宸翰（Chris）、造型師李昱緯（Ian）、程予希、簡伯廷一字排開向賓客祝賀新年。幸福人妻楊謹華打算過年好好陪伴公婆和家人，「計畫郊外走春、曬曬太陽、看電影」，她年假一結束就要投入新的代言拍攝。在金鼠年有幾個新代言和新戲在挑選中，她期許持續不斷有新作品呈現給大家，也期盼有更多不同角色演出突破，「在運動方面也會多鍛練，讓自己有健康的身心往前衝，更希望能繼續在公益這部份投入一己之力，幫助更多人」。

安心亞則說要回台南跟家人一起過年，帶著他們一起去看自己主演的賀歲片《殺手撿到槍》，她還預備趁過年大吃大喝，已計畫好必吃料理！至於紅包數字，安心亞俏皮地說：「因為錢都放媽媽那裡，我也在等媽媽包紅包給我！」由於年後馬上就要進入戲劇《墜愛》及專輯《愛得起》宣傳期，她大年初五起就要開始緊鑼密鼓地宣傳，《墜愛》將在2/8於愛奇藝及TVBS首播，專輯則會在2/14預購、3/6正式發行。新的一年包含商演、戲劇、電影、代言邀約紛紛上門，安心亞的工作行程已排滿至8月了。

安心亞出席尾牙宴。（百鴻揚娛樂提供）

隆宸翰表示過年主要是陪伴家人，會跟太座魏如萱帶著小路易跟家人團聚，一起吃飯聊天。他覺得最紓壓的莫過於看到老婆和兒子的笑容，迎接新的一年，他計劃調整自己的狀態，目前有新戲正洽談，而他更希望接觸更多的戲劇、舞台劇，能有不同角色的嘗試！工作之餘更希望可以帶著老婆跟小朋友出國旅遊，尤其是小朋友剛學會走路，想讓他有更多機會感受這個世界。

孝順的程予希則會幫忙家裡的早餐店，也約好了要去閨蜜孟耿如家拜年！程予希覺得長大了更覺得需要多留點時間給家人！「就算一起待在家裡沒做什麼，陪伴彼此也很棒！」過完年她就要投入《黑喵知情》的戲劇拍攝，很期待可以加入新的劇組！她說每一年都有很多期待，今年希望是突破的一年，期許自己可以有更多作品跟大家分享，也可以累積更多畫作！

李杏則哀怨年後馬上新戲開鏡，「我覺得我好像只能在家準備劇本吧。本來過年一定要做的大吃大喝這件事情，我想也是與我無關」，她也分享新電影《可不可以你也剛好喜歡我》3月上片，準備摩拳擦掌開始跑宣傳。

邱宇辰會帶家人去郊外走走，三天兩夜行程好好陪伴家人，覺得跟家人聚在一起，就是過年最放鬆的事，至於新工作都在洽談中，他充滿活力地希望可以愈早開工愈好，更會持續讓工作與自己喜好結合，在工作空檔之餘，努力加強戲劇跟主持的實力，「期待能有更多機會，去演出不一樣的角色，詮釋更多不同的人生歷程，也想運用自己過往的經驗，讓每個角色都能活出有力度的色彩。」

(中時 )