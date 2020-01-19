金門縣水試所歡慶春節，開放民眾自由垂釣。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所在農曆大年初一起至初三，舉辦「樂不思蜀釣魚趣」活動，提供重約800至1000公克的「紅鼓魚」1000餘尾，與鄉親分享一竿在手，好運相隨的樂趣，也祝福大家年年有餘。

水試所表示，春節大年初一起至初三，每日上午九時起至下午四時，在該所大門入口處的2口試驗池開放自由垂釣，大年初一早上陸續移放體重約800至1000公克左右的「紅鼓魚」共1000餘尾。釣具、釣餌與簍具方面由鄉親自行準備，現場不收取任何費用。

(中時 )