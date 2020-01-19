SBL上半季最後1天賽程，也是農曆新年假期之前的最終戰，19日在桃園巨蛋登場，台銀再次發揮強大韌性，終場80比67暢飲台啤，拿下4連勝，也是最近7戰當中第6勝，台銀總教練陳國維說：「本來我們放7天假，現在變12天了！」

台銀上半季後半段表現確實令人耳目一新，目前也以9勝7敗位居第3，陳國維表示，其實開季之前，教練團並未設定幾勝目標，只想達到球隊理想感覺，真正產生化學效應，「老實講，看到我們拉尾盤表現，連我都嚇到了，真的很開心。」

「原本我們過年只放7天，可是『喇叭(台銀隊長張博勝)』跟我說，球隊打這麼好，應該加碼才對，所以才從21日放到2月2日，但我也拜託防護員給每個人開了課表，」陳國維說，「我當然擔心放太多天，這是歷年來休最多的1次。」

不過米歇爾、瓊斯兩大功臣的假期比較短，因為陳國維要求兩名洋將只能休到30日，就必須先回台灣調整身體狀態，「其實我們放這麼多天，也是聽從體能訓練師的建議，他一直告誡我，台灣球員都太容易忽略放鬆與營養的重要性。」

此役也出現本季首位被驅逐出場球員，那就是沒能入選中華男籃19人名單的台啤前鋒周伯勳，他先在上半場結束前，故意揮拳打中李維哲背部，換來1次違反運動道德犯規，接著最後3分21秒，又刻意肘擊李其恩，換來驅逐出場命運。

「我想周伯勳不夠冷靜，他在比賽中被對方拉了好幾次，才會出現後面的動作，」預計放假8天的台啤總教練周俊三表示，「我佩服他的勇氣，很敢挑戰，只可惜他用錯地方了，我絕對不鼓勵這種動作，原本末節我就想把他換下，卻來不及了。」

(中時 )