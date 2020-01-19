大湖鄉雪管處往泰安豆腐街途中，19日晚間7點多驚傳2重機騎士摔邊坡，警消到場合力將傷者搬運至路面，送醫急救。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉雪管處往豆腐街方向，19日晚間7點多發生車禍，消防局獲報，通知泰安、大湖分隊人車前往搶救，現場為1輛機車撞擊護欄，2名傷者摔落約3公尺邊坡，消防人員合力將患者搬移至路邊，緊急送醫急救。

消防局指出，今晚7點多，在大湖鄉雪管處往泰安豆腐街途中，有1輛機車撞擊路邊護欄，車上2人摔落約3公尺邊坡，1人骨折、1人當場無生命跡象，消防人員到場緊急將2傷者搬運上路邊，分別送往大順及大千醫院急救。詳細事故原因有待警方進一步調查。

(中時 )