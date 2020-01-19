苗62線2重機騎士摔邊坡 1人失去生命跡象 20:112020/01/19 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大湖鄉雪管處往泰安豆腐街途中，19日晚間7點多驚傳2重機騎士摔邊坡，警消到場合力將傷者搬運至路面，送醫急救。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大湖鄉雪管處往泰安豆腐街途中，19日晚間7點多驚傳2重機騎士摔邊坡，警消到場合力將傷者搬運至路面，送醫急救。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣大湖鄉雪管處往豆腐街方向，19日晚間7點多發生車禍，消防局獲報，通知泰安、大湖分隊人車前往搶救，現場為1輛機車撞擊護欄，2名傷者摔落約3公尺邊坡，消防人員合力將患者搬移至路邊，緊急送醫急救。 消防局指出，今晚7點多，在大湖鄉雪管處往泰安豆腐街途中，有1輛機車撞擊路邊護欄，車上2人摔落約3公尺邊坡，1人骨折、1人當場無生命跡象，消防人員到場緊急將2傷者搬運上路邊，分別送往大順及大千醫院急救。詳細事故原因有待警方進一步調查。 (中時 ) #苗栗 #62線 #重機 #騎士 #摔邊坡 #失去 #生命跡象 #消防 #泰安 #急救 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 【醉後消防員3】不爽「喝酒最大」 9人分隊3年10人請調 11:192020/01/15 社會 30年前消防人員月薪僅8000元！嘉縣消防局辦回顧展 一窺歷史演進 17:382020/01/15 生活 新營消防節防災宣導嘉年華 史上最大彈珠台出動 19:382020/01/15 生活 MADE IN TAIWAN恆智重機轉型AI智慧製造 04:102020/01/16 產業特刊 新竹消防弟兄拜天公 祈願消防救護平安順利 14:112020/01/17 社會 苗栗消防局慶祝119消防節 辦理捐血活動 14:302020/01/17 社會 竹縣消防局 讓救護紀錄上雲端 04:102020/01/18 地方新聞 新北土城羅江合贈消防局勘查車 強化救災 12:182020/01/18 社會 台3線取締重機 苗副縣長親征 15:192020/01/19 社會 德蘭啟智院童參觀消防隊 消防人員好辛苦 19:122020/01/19 生活 社會熱門新聞 女童遭特斯拉掃飛不治 父母親睹恐怖一幕 - 社會 特斯拉撞死無辜女童 駕駛：非常抱歉 - 社會 色老闆假藉參觀小木屋 掏XX塞女員工性侵 - 社會 幼齒男好兇 帶酒店姊姊出場還掐脖硬上 - 社會 富二代虐嫩女友再裝箱悶死 家中池塘還找出200多塊人骨 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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