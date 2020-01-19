萬獸之王也有吃瘪的時候，一名遊客日前至南非克留格爾國家公園（Kruger National Park）旅遊，發現一隻長頸鹿竟被8隻母獅包圍，眼看長頸鹿可能成食物，劇情居然大逆轉。

這名叫做法卡西（Thokozani Phakathi）的遊客，日前到克留格爾國家公園（Kruger National Park）遊玩，搭乘園區車輛折返時，竟目睹獅群在狩獵的過程，趕緊拍下這寶貴的一幕。

影片可以清楚看到，一頭長頸鹿正悠哉地站在草原上觀望，身邊卻有好幾頭飢餓的猛獅正盯著牠，隨後就有一頭母獅發動襲擊，不過馬上被長頸鹿用後腿踢開。

起初以為長頸鹿會沒命，沒想到情勢卻出乎意料，眼見母獅被踢開後，其他頭獅子也開始退縮，獅群輪番上陣，最後甚至是8隻母獅圍攻長頸鹿，長頸鹿不斷地用後腳防禦，甚至還2隻前腳一踏，獅群見狀後嚇得退縮。

不過由於時間限制，法卡西並未拍到最後結果，推測母獅可能試圖耗盡長頸鹿的力氣，法卡西透露「獅子非常謹慎，不想冒生命危險或受傷，尤其牠們是母獅，是獅群中主要的獵食者」，每當進行攻擊後，母獅就會蹲下來喘氣再繼續。

獅子性情兇猛，獵食時幾乎百戰百勝，其中公獅負責巡邏、保護獅群，而母獅主要負責獵食。推測獅群想等待長頸鹿的力氣耗盡，到天黑時再靠視力優勢勝狩獵，也可能在等公獅歸隊一同進攻。法卡西表示能親眼目睹這一幕，讓他直呼非常難得。

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(中時電子報)