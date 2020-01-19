國民黨大選落敗，吳敦義辭職後的黨主席選舉，高雄市長韓國瑜是否會參戰，頗受關注。國民黨台北市議員鍾沛君示警說，韓若選黨主席，反而會讓沒意願返鄉投票的人，想去投罷免這一票。

鍾沛君在政論節目《楷道論政》指出，韓國瑜若參選黨主席，會把反罷免的聲勢拉高，這是呼籲大家趕快注意這個人，她勸韓國瑜，離罷免還有4個月時間，好好做高雄市長還是有機會 ，若在這有限的時間內，又分心去選黨主席，會讓沒有意願返鄉的人想要去投罷免這一票，因他們會認為已給韓時間，但顯然還沒學到教訓。

宅神朱學恒認為，韓國瑜現在面對的誘惑，就跟上次總統大選一樣。面對罷韓，很多前輩趙少康等人都勸他在市長職務上早點起床，若當高雄市長僅要這樣的標準，他建議韓現在應把高雄市長做好，他不認為現在的韓國瑜有什麼資格去解決國民黨那些問題，如每個月弄3千萬、拉近跟年輕人的距離等。

民進黨市議員李坤城也建議，韓國瑜在罷免前幾個月要好好做，若不想選黨主席，就要堅定地

講，不選黨主席，而且不管罷免與否，他都會跟高雄市民在一起，會讓人為此心軟。若還是不把話說死，會讓罷免案多一些柴火，會讓人有想像空間，認為他還是想選黨主席離開高雄，因此韓國瑜若想讓罷免案安全過關，就不要去選黨主席。

(中時電子報)