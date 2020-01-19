簡嫚書登上雜誌1、2月號封面人物，特地畫上雪妝，化身冰雪公主。聊到先前因工作關係，曾在加拿大和日本賞雪，她很別出心裁地用「大塊牛排與精緻燒肉」的不同來訴說兩者雪景的印象。有種語言叫「嫚叔」說，來聽聽簡嫚書如何說旅行。

簡嫚書。（圖／CIAO潮旅提供）

雜誌特地為簡嫚書在攝影棚內營造意象，天空覆上經典藍，枯枝吊著落葉，簡嫚書身披毛外套，側立著，風吹得幾許髮絲飛揚；她幾年前的北海道旅遊，也正是這種帶點平靜的藍、微微蕭瑟的深秋色調。選在相較之下冷門的深秋時節前往北海道，簡嫚書說其實一切就只是因為工作恰好告一段落，她秉持著剛剛好的生活哲學：「不強求、不勉強，除了必須控制與事先規劃的部分之外，其餘的就交給命運來安排，好讓頭腦達到真正放鬆的狀態。」

深秋的北海道也非那麼無趣，四季各有美麗，簡嫚書還記得初雪已悄悄降臨在高地，遠方的山頂戴上白帽，風景有點層次。她從函館玩到札幌，笑說日本的公路建設得太好了，又直、又穩、又長，奔馳在高速公路上，好像永遠開不到盡頭，幸好日本的導航很準確，不怕開到異世界，令人會心一笑。

美食往往構築一大部分的旅行記憶，簡嫚書分享在北海道品嘗了最具本地特色的湯咖哩、知名的漢堡，還有頗能代表日本味道的壽喜燒、紅豆湯、小糰子等等。而旅途中的驚喜，因為不得預知，更值得讓人記憶深刻；她提到，在一家名為Tea Shop Yūhi的古樸木造房子裡享用日式下午茶時，熱心的老闆向她與同行友人介紹了引以為傲的收藏品，簡嫚書形容，那是個很大型的音樂盒，置身其中，感受環繞於整個房間聲音的共鳴，覺得真的是很驚奇，不是平常看過的東西。

簡嫚書。（圖／CIAO潮旅提供）

問起簡嫚書自己是否也有收藏的嗜好，她則說沒有：「可能自己是比較務實的人，喜歡實用的東西，不會特別想要去收藏些什麼，就讓它待在原本該在的位置就好。」說到這裡，忽然想起她對日本導航工具的讚譽有加，其實就是她實事求是的個性。

吃是維持生存的必須，可說是人類的共同語言，對嫚書來說更是人生中重要的關鍵字，她甚至以吃來形容雪景，耳目一新又很親切的詮釋。簡嫚書因為工作的關係，曾在加拿大班夫鎮與日本山形縣賞雪，「就像大塊牛排與精緻燒肉的不同。」歐美的豪放對比日式的小清新，她說完後，與我們一起笑了出來，第一次覺得原來雪景這麼好吃啊！

(中時電子報)