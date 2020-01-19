新華社報導，2020年對台工作會議19日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。他表示，2020年台海形勢更加複雜嚴峻。要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年到大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。

汪洋說，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，學深悟透中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，堅定不移貫徹「和平統一、一國兩制」方針，堅持穩中求進工作總基調，把中共中央對台工作決策部署落到實處，為奪取全面建成小康社會偉大勝利、為實現祖國完全統一和中華民族偉大復興作出應有貢獻。

汪洋表示，過去一年，以習近平為核心的中共中央總攬全局、把握大勢，全面部署新時代對台工作。各地區各部門深入學習領會習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，認真貫徹落實黨中央決策部署，攻堅克難，群策群力，對台工作取得積極進展，成績值得肯定。

他表示，2020年台海形勢更加複雜嚴峻。要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，切實把思想和行動統一到中共中央對台工作決策部署上來。要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動。要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年到大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。

汪洋要求中共各級黨委，要進一步提高政治站位，切實履行好對台工作的政治責任。對台工作系統要貫徹落實新時代中共的建設總要求，鞏固「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，加強幹部隊伍建設，切實改進工作作風，奮發有為做好新時代對台工作。

會議由大陸國務委員王毅主持。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責人出席。

(中時 )