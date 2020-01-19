香港民間團體今日在中環遮打道舉辦舉辦「天下制裁」遊行，不過遊行申請早前已遭警方反對，上訴也遭駁回，僅允許在今日中午在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行集會。

其中，該集會發言人劉穎匡在晚間7時召開記者會，表示遊行有超過15萬人出席，若遊行申請未被腰斬，一定會有更多人。但劉穎匡在記者會後，遭警方以涉嫌煽動群眾情緒及違反不反對通知書為由逮補。

在集會中，有部分集會者訴求「呼籲外國政府干預香港事務並且實施制裁手段」，港府也在下午發布聲明，表示對這樣的言論感到遺憾，並稱外國政府或者議會，在香港政治體制中並無干涉的權利，也不應透過任何手段試圖介入香港事務。

警方於下午4時向集會群眾要求解散，並在中環雪廠街施放催淚彈；接近5時衝突越演越烈，有示威者開始架設路障，並往馬路上投擲磚頭、油漆彈。警方在5時30分進行驅趕，並逮補10人後，人群才逐漸散去。

(中時 )