美國國防部高級研究計劃局（DARPA）和戴尼提斯動力(Dynetics)合作開發的新式噴射無人機X-61「小精靈」(Gremlins Air Vehicle,簡稱GAV )，在去年11月完成首次飛行。這型無人機未來可空中發射，可以擔任巡弋飛彈攻擊敵方，但也可以只進行戰區偵察，任務完成就回收再使用。

防衛部落格(defence-blog)報導，戴尼提斯動力宣布，新型X-61A小精靈飛行器是在去年11月進行了首次飛行，相當成功。試飛地點是在猶他州鹽湖城附近的達格威試驗場(Dugway)，由C-130運輸機所投放，歷時1小時41分鐘，測試科目包括：

從C-130成功發射的X-61。

計算飛行初速、機翼伸張、發動機冷啟動，以及過渡到穩定的動力飛行。

收集有關X-61子系統運行和性能的數據。

測試空中與地面指揮的指揮系統，包括資料鏈網路的性能，以及空中與地面控制的切換。

部署X-61的連結臂。

測試X-61的飛行終止方式，降落傘系統的測試（僅演示系統-不屬於操作系統的一部分）。

Gremlins X-61A Maiden Test Flight

X-61A如預期般飛行，沒有異常，完成與操作系統有關的所有測試目標。可惜任務結束後，在發動機關閉的時刻，沒有能張開降落傘，這具小精靈最後丟失了。

雖然最後一刻失敗了，但是小精靈計劃的高層主管提姆‧凱特(Tim Keeter)仍然說：「這是一次里程碑的飛行， GAV飛行的相當出色，我指揮和控制系統在整個飛行過程中完全有效，雖然沒能回收，但我們總共做5台原型機，現在還有4台，損失不算太大。總體來說，我很高興團隊辛勤的工作得到回報，在今年會再接再勵，實現首次降落回收。」

美軍表示，這種新型無人機可以飛行300英里（483公里）外，依據內部設備的不同，可以分頭執行監視任務，或者攻擊目標，再返回飛行基地加油或補充彈藥，連結臂的測試，就是與之的空中加油或是空中回收系統。

(中時電子報)