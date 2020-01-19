公視與myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》特別選在1月19日消防節公布演員消防訓練結訓成果，挑戰與消防員同標準的三大項目競賽，並突發奇想挑戰拍攝網路最夯的「真人開箱」，致敬消防員。溫昇豪為戲訓練多時，一聽到可以躺著拍照，馬上衝上前不顧形象平躺，在地上攤成「大」字型閉上眼睛作勢睡著，還開玩笑說：「今天訓練被操了一天，先讓我在這睡一下吧！」讓在場工作人員都笑翻。

《火神的眼淚》演員群挑戰拍攝「真人開箱」。（公視提供）

台北市消防局協助《火神的眼淚》劇組安排演員為期三個月的消防、救護訓練、分隊實習課程，讓溫昇豪、劉冠廷、林柏宏、許元康等演員上課學習消防員的基礎工作，甚至安排演員親身進入台北市消防局防災科學教育館模擬真實火場的閃燃室。劉冠廷分享：「以前都是透過電視新聞看到閃燃，這是第一次實際接觸到真實的火與感受1200度的高溫，即便我們是在裝備完善、安全的環境下體驗，仍然會感到恐懼、害怕，不禁佩服真實的消防員到底是拿出多少勇氣衝入火場去完成他們的任務。」

溫昇豪重視著裝的每個細節。（公視提供）

結訓日這天。劇組特別準備「80秒著裝」、「佈線射水」、「煙霧搜索」三大消防項目競賽，要來驗收演員們的特訓成果。溫昇豪分享80秒著裝經驗：「著裝過程每個環節都需要再三做確認，因為這是在火場保護自己的關鍵，消防人員在進入火場救人前一定要顧好自身安全。」

第二項分組挑戰佈線射水，需要身背30至40公斤的裝備與水帶，爬上三層樓高的建築物，對指定目標物完成射水。林柏宏與劇中飾演分隊小隊長的許元康，兩人以絕佳的默契在該項目拿下佳績。林柏宏笑說：「這項挑戰除了對體能是很大的考驗外，更重要的是與夥伴的默契，因為射水時前方瞄子手不一定能準確地看到目標物，需要後方夥伴的協助調整，宋小隊長（許元康飾）在過程就幫了我很多。」許元康也表示：「其實柏宏很細心，在進入佈線前就與我對好暗號跟手勢，一個眼神、手勢馬上就能知道對方想什麼。」

許元康（左起）、林柏宏在「佈線射水」競賽項目拿下佳績。（公視提供）

最終也是最複雜的煙霧搜索救援，需要戴著面罩、氧氣瓶進入佈滿濃煙能見度只有10公分的密室搜索，對此陳庭妮坦言：「這是所有課程中難度最高的，除了裡面視線很差，能見度不到一隻手的距離，還需要戰勝心理的不安、壓力與恐懼，更何況現在裡面只有煙，若是加上真實火場的溫度、聲音，背負的內心壓力一定更大。」

《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、馬力歐、鄭志偉、許元康、邱木翰等人主演，劇情描述一群「打火英雄」，面臨每次的救災救難任務中看見的人性，將一起揭開社會的傷口、面對自己的人生課題；《火神的眼淚》將於公共電視、myVideo播出。

(中時 )