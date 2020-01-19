員警預防犯罪宣導，與現場民眾一同擲筊比賽活動。（警方提供／胡欣男台北傳真）

內湖分局副分局長郭大恆致贈感謝狀給大潤發經理。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警政署「加強春節安全維護工作」已展開，19日北市警內湖警分局在內湖大潤發二店，與賣場共同舉辦第5屆「2020愛你愛妳！我警警守護你」重大節日宣導活動，活動精采，包括康寧大學韓研社「2020韓流來襲」舞蹈表演、知名肖像漫畫家哈雷大叔現場創作客製化肖像春聯、擲筊比賽等，並以防搶、防竊（扒）、防詐騙、反毒、交通及婦幼安全為宣導主題，現場吸引許多大小朋友參加。

警方表示，活動結合犯罪預防、婦幼及交通安全有獎徵答活動，藉此讓民眾能學習防搶、防竊盜、防詐騙以及婦幼、交通安全等知識，擲筊活動能吸引現場大小朋友參與，寓教於樂提升宣導效果，現場亦設置打卡專區，及警察娃娃吸引大小朋友爭相拍照，藉此提升警民間良好互動。

內湖分局提醒，年關將近，至各大賣場及年貨大街採買年貨時，應注意隨身攜帶之現金及財物，於人潮眾多處，易成為歹徒犯案目標。適逢各大公司及機關行號發放年終獎金，民眾帳戶大額獎金進帳，從而為「詐騙集團」提供更多犯案機會，若接到可疑來電，歡迎撥打「165」、「110」專線，警方將有專人為您查證。

另外，因應春節來臨，警方提供『保護民眾存款、提款安全』之「年節護鈔」服務，可透過金融機構或撥打「110」向各派出所申請「年節護鈔」服務，警方將提供24小時全天候的安全維護服務，

(中時 )