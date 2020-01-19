沈玉琳19日出席加樂星娛樂的尾牙，特地現場獻唱新單曲<我想你知道>，他談到這首歌有一個很重要的意義，「2月22日是我跟老婆芽芽結婚滿十周年的日子，這首歌是獻給她。」他表示以往在談話節目上票選「演藝圈最容易離婚的一對」，「我們都排行第一名，可能給人的形象都是嬉皮笑臉的。」至今讓他感到欣慰的是與太太的感情是日漸加溫。

他笑說老婆是個樸實無華又枯燥的人，本來他安排結婚十周年當天再宴客辦婚禮也取消了，而家庭旅遊可能會帶女兒進軍美國迪士尼，至於是否再生下一胎的意願，他明理地說：「有問過女兒意見，但她會翻白眼，很明顯想要獨享愛。」他看過很多兄弟姊妹也有差到八歲的，生兒育女倒是不著急，大笑說：「男人不管到幾百歲都可以！」

今年他主持尾牙和春酒大豐收，差不多接了近八十場，蟬聯第3年演藝圈尾牙王，他謙虛地說自己是薄利多銷，還比上主持大咖黃子佼，而紅包的部分，「基本上家人、公司夥伴等等，粗估也有個一百萬左右。」但他認為仍跟吳宗憲、徐乃麟有一段距離，「憲哥光製作公司尾牙就發了120萬了。」

(中時 )