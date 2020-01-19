新北市蘆洲區上午發生兩輛汽車擦撞，卻導致其中一輛特斯拉跑車撞上正要過馬路的12歲女童身亡，警方初步認為是銀色三菱車沒有禮讓在主幹道的特拉斯，而特拉斯又在高速下，以致2車擦撞後，重力撞上過馬路的女童，確實的責任歸屬仍待最後調查結果。。

警方指出，事故地點是無號誌路口，也沒有行人穿越線，僅地面畫有槽化線，依照道交條例規定，梁男的特斯拉有主幹道直行車路權，許男的轎車應禮讓，但該路段速限50公里，梁男當時車速推估超過80公里，已明顯違規。

至於女童一家人通過沒有行人穿越線的路口，因該路口周邊100公尺內無行人穿越線，依規定行人可穿越路口。

女童家人向警方指出，今天上午女童父親載著母親、女童及弟弟一家四口從淡水住處開車到蘆洲，要到女童的爺爺家，一家人剛把車停妥下車欲穿越馬路，走在最前頭的女童突然就被特斯拉撞倒在分隔島上，母親與弟弟也差點被波及。

(中時電子報)